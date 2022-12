Nuovo corso per operatore socio sanitario al Trompone di Moncrivello

E' pronto a partire a Moncrivello un nuovo corso per diventare Operatore socio sanitario: all'interno del complesso sanitario del Santuario del Trompone è possibile sino al prossimo 5 gennaio iscriversi alla prova di selezione prevista per il 10 gennaio 2023 alle 9. E' sufficiente contattare la segreteria dell’agenzia formativa della Casa di Cura “Monsignor Luigi Novarese” di Moncrivello (0161/426.524).

25 posti disponibili

Sono 25 i posti disponibili e il corso, organizzato dai Silenziosi Operai della Croce e approvato dalla Regione Piemonte, avrà la durata di 1000 ore ed è rivolto ai maggiorenni, occupati e disoccupati in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado. Questo corso, diversamente dagli altri tenutisi in precedenza, è strutturato con un calendario che agevola gli studenti lavoratori perché concentrato su tre giorni settimanali. Oltre a lezioni frontali, prevede un ampio periodo di stage che sarà definito individualmente. L’operatore socio sanitario svolge attività indirizzate, ad esempio, a soddisfare i bisogni primari della persona in contesti diversi quali residenze per anziani, ospedali, servizi semiresidenziali e comunità alloggio, assistenza domiciliare, e si impegna a favorire il benessere e l'autonomia della persona. Le attività dell'operatore sono inoltre rivolte alla persona e all'ambiente e si concretizzano nell’ascolto, nell’osservazione e comunicazione con la persona assistita e la sua famiglia.