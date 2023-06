Nuova ambulanza per il gruppo Volontari Assistenza Pubblica Ciglianese

Domenica 18 giugno, alle ore 10.30, presso la sede dell’associazione Anpas Vapc Volontari Assistenza Pubblica Ciglianese in piazza Cavour, 3 a Cigliano si terrà l'inaugurazione della nuova ambulanza per il soccorso sanitario avanzato acquistata grazie all’impegno dei volontari e delle volontarie Vapc. A tagliare il nastro saranno i rappresentanti di tre associazioni di Cigliano: il Gruppo Alpini, la Pro Loco e Vita Tre per l’amicizia e la vicinanza dimostrate verso la l’associazione Vapc, soprattutto nel periodo della pandemia quando le tre associazioni ciglianesi donarono preziosi dispositivi di protezione individuale alle volontarie e volontari della Vapc. All’inaugurazione della nuova ambulanza sarà presente, tra gli altri, anche il vicepresidente Anpas Piemonte, Vincenzo Sciortino.

La storia dei Volontari Assistenza Pubblica Ciglianese

La Vapc Volontari Assistenza Pubblica Ciglianese può contare su 86 volontari, di cui 42 donne, grazie ai quali ogni anno svolge oltre 4mila servizi con una percorrenza di circa 260mila chilometri. Effettua servizi di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni, accompagnamento per visite anche con mezzi attrezzati al trasporto dei disabili.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 80 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 10.310 volontari (di cui 4.122 donne), 5.245 soci, 670 dipendenti, di cui 76 amministrativi che, con 436 autoambulanze, 230 automezzi per il trasporto disabili, 264 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 570.082 servizi con una percorrenza complessiva di 18.784.626 chilometri.