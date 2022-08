Lotto: vinti oltre 54mila euro a Livorno Ferraris

Piemonte protagonista dell'ultimo concorso del Lotto: come riporta Agipronews, il Simbolotto premia un giocatore di Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli, con oltre 54mila euro. Due vincite anche a Torino, una da 19.500 euro e l'altra da 14.250 euro, che portano il bottino totale della regione a 88mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 630 milioni dall'inizio dell'anno.

10eLotto, in provincia di Torino vincite per oltre 45mila euro

Tripletta al 10eLotto in provincia di Torino, con vincite complessive per 45mila euro: a Beinasco, come riporta Agipronews, è stato centrato un 9 da 20mila euro, a Settimo Torinese un 7 Doppio Oro da 15mila euro e a Torino un 7 Oro da 10mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,1 miliardi dall'inizio dell'anno.