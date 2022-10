La gara ciclistica Gran Piemonte passa da Santhià

Giovedì 6 ottobre ci saranno delle modifiche alla viabilità a Santhià a causa della gara ciclistica internazionale professionistica "106° Gran Piemonte".

Il percorso della gara, che arriva da Carisio e prosegue in direzione Tronzano, interesserà le seguenti strade cittadine:

• Corso Sempione: nel tratto dall’inizio del territorio comunale fino all’intersezione semaforica con il Corso XXV Aprile;

• Corso XXV Aprile: nel tratto compreso tra l’intersezione semaforica con Corso Sempione e l’intersezione rotatoria con Via Tagliamento;

• Via Tagliamento: lungo tutta l’estensione della Via;

• Corso Nuova Italia: nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Tagliamento e l’intersezione con la Via Matteotti e la Via Gramsci;

• Via Matteotti: nel tratto compreso tra l’intersezione con il Corso Nuova Italia e l’intersezione rotatoria con il Corso II Giugno;

• Corso II Giugno: lungo tutta l’estensione della Via fino al termine del territorio

comunale;

Il passaggio dei ciclisti è previsto nella fascia oraria intorno alle ore 13:30 circa, a seconda della media tenuta dai concorrenti; pertanto si prevede la chiusura delle strade sopra elencate indicativamente dalle ore 12:30 alle ore 14:30. Sarà emanato il provvedimento di sospensione della circolazione direttamente dalle Autorità competenti (Prefettura, Provincia) e saranno imposte alcune limitazioni alla sosta con Ordinanza comunale di cui sarà dato avviso sul sito comunale e sulla pagina Facebook del Comune.