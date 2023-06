Istituto comprensivo di Santhià: talenti nella fotografia e nel greco

Soddisfazioni per l' Istituto comprensivo di Santhià al Premio Chiaravalle XII Edizione, concorso nazionale di fotografia naturalistica e del territorio patrocinato dalla regione Piemonte. Nella sezione "Il mio quartiere, il mio paese, la mia città" menzione speciale agli alunni Debbab Mohamed Amin classe 1C; Graglia Emma classe 2A coordinati dal professore Andrea Belvisotti.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Si studia il greco

Ma i progetti non terminano qui. Infatti si è concluso qualche giorno fa il corso propedeutico al greco alla secondaria dell'istituto con la professoressa Sabrina Chiusi, "Conosci te stesso - γνῶθι σεαυτόν", per gli alunni che frequenteranno l'anno prossimo il liceo Classico. Il greco è la lingua morta più viva che ci sia: parla a tutti noi ogni giorno, nelle opere d’arte che osserviamo, nella scienza che studiamo, e persino nel mondo del lavoro. Non male per una lingua che tanti definiscono morta.