Inaugurazione dell'Ufficio di prossimità a Santhià

Fortemente voluto dall’Assessore Claudia Ulliana, appoggiata dal Sindaco Ariotti e dal resto dell’Amministrazione Comunale, verrà inaugurato Giovedì 2 marzo alle ore 11.30 l’Ufficio di Prossimità, un nuovo servizio messo a disposizione dei cittadini più fragili, per supportare familiari e amministratori di sostegno che tutelano anziani e disabili, fornendo loro informazioni e chiarimenti sulle procedure legali, ed inoltrando direttamente le istanze al Tribunale. Questo servizio nasce grazie ad un progetto del Ministero della Giustizia a cui ha aderito la Regione Piemonte, in collaborazione ovviamente con il Tribunale di Vercelli.

L’ufficio sarà situato al primo piano del Palazzo Comunale

"Il nostro Comune ha partecipato alla manifestazione d’interesse aperta dalla Regione, aggiudicandosi il servizio. L’ufficio sarà situato al primo piano del Palazzo Comunale e sarà gestito dal personale del Comune di Santhià, che in questi mesi ha seguito un’intensa formazione specifica. Il primo Ufficio di Prossimità sorto in Piemonte si trova a Moncalieri – spiega Claudia Ulliana Assessore alle Politiche Sociali - dove la chiusura della sezione distaccata del Tribunale aveva creato forti disagi per i cittadini fragili, coinvolti in misure di protezione giuridica come la tutela, curatela o l’amministrazione di sostegno. Ma lo sportello di Prossimità a Moncalieri ha permesso di creare un canale vicino e competente con l’attività giudiziaria”

All’inaugurazione di Santhià saranno presenti il Presidente del Tribunale di Vercelli Dott.ssa Michela Tamagnone oltre al Presidente della Corte, un

Rappresentante Regionale, il Dirigente della Corte d’Appello ed un Avvocato del territorio.