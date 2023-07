Inaugurato l'Alpaa 2023: ecco il programma di questa sera

Inaugurato l’Alpaa 2023: anche il presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino, ha fatto tappa a Varallo per inaugurare la kermesse ieri , venerdì 14 luglio 2023. "Una manifestazione importantissima per la nostra Provincia, attrattiva e tradizionale- ha detto Gilardino - un lavoro di squadra coeso ed efficiente; complimenti a tutti".

Il programma di oggi, sabato 15 luglio

Visite guidate alle 20.30 con “Le tele della Chiesa di Santa Marta e la confraternita del Gonfalone” e “Le carceri, le contrade basse e i palazzi”. Visita guidata alle miniere della Val Mastallone: una visita legata al mondo della speleologia e delle sue curiosità. Il pacchetto comprende l’esperienza della visita guidata alle miniere della Val Mastallone, nel post visita il parcheggio presso Alpàa ed un buono gastronomico del valore di 10 euro da consumarsi presso le Pro Loco di Parco d’Adda.

Non manca poi la piazzetta del gusto: in piazza San Carlo cena con “Serata Pro Alpàa Bertoli” (plin della tradizione o golosoni alla toma o Fagotti ai mirtilli) e “Osteria Contemporanea” di Gattinara (coscia di faraona al forno, peperoni e morbido di patate).

Al Parco d’Adda serata con piatti tipici preparati dalle Pro Loco valsesiane, e musica con DJ Bart. Musica anche al Chiringuito con Delpo DJ e Pio Percussion.

In piazza Vittorio Emanuele un’altra serata tutta da ballare con i DJ di DiscoRadio, realtà nata nel 1988 e che ha reso famosi artisti come gli Eiffel 65 e Gigi d’Agostino. È nota sul territorio per i “DiscoRadio party” nelle discoteche di Piemonte e Lombardia.