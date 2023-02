Il vercellese Rosario Orlando confermato vice-responsabile circoscrizionale di Amnesty

Il vercellese Rosario Orlando è stato confermato vice-responsabile circoscrizionale di Amnesty International alla recente assemblea del 12 febbraio a Torino.

Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato attivisti di tutte le principali città del Piemonte e della Valle d’Aosta, è stata discussa e approvata la relazione del Responsabile Circoscrizionale, Nunzio Giannini, unitamente al bilancio consuntivo 2022.

Le nuove cariche

Successivamente sono state elette le nuove cariche dell’Associazione: Luca Andreani come Responsabile Circoscrizionale, Dino Negrin e il vercellese Rosario Orlando come Vice-Responsabili, mentre Francesca Ghione è stata confermata nel ruolo di Tesoriere e sarà coadiuvata da Nunzio Giannini come Vice Tesoriere.

Rosario Orlando, attivista del Gruppo “Italia 93” di Vercelli ricoprirà anche, in Esecutivo Circoscrizionale, il ruolo di responsabile organizzazione.

I lavori sono poi proseguiti con l’elezione dei delegati alla prossima Assemblea Generale del movimento che si terrà a Vieste nel mese di giugno e con l’esame delle mozioni che in quella sede saranno discusse e messe ai voti.