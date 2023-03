Il Gruppo Volontari del Soccorso di Santhià al corso di guida in sicurezza dei mezzi

Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte fra febbraio e marzo 2023 ha svolto un corso di guida in sicurezza mezzi di soccorso rivolto a volontari e dipendenti delle associazioni Anpas, finalizzato all’abilitazione di formatori di autisti Anpas.

Il corso, della durata di 30 ore divise in più sessioni teoriche e pratiche di guida, è stato tenuto dai formatori della Scuola guida “Luigi Vigna – Ilario Naretto” di Anpas Piemonte e Croce Verde Torino.

Presente il Gruppo Volontari Soccorso Santhià

Al percorso di formazione hanno partecipato 22 discenti provenienti dalle seguenti associazioni: Croce Bianca Orbassano (To), Croce Giallo Azzurra di Torino (To), Croce Verde Bricherasio (To), Croce Verde None (To), Croce Verde Porte (To), Croce Verde Rivoli (To), Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi (To), Croce Verde Torino (To), Croce Verde Verbania (Vco), Gruppo Volontari Soccorso Santhià (Vc), Servizio Radio Emergenza Grignasco (No), Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest (No), Croce Verde Bagnolo (Cn); ai quali si sono aggiunti altri quattro discenti di Anpas Comitato Regionale della Valle d’Aosta Federazione Volontari del Soccorso (Ao).«Si tratta di un percorso formativo molto impegnativo e selettivo – spiega Massimiliano Manzini, direttore Scuola guida per conducenti mezzi di soccorso di Anpas Piemonte Croce Verde Torino – in quanto, oltre a buone capacità di comunicazione e relazione, è indispensabile avere un’ottima predisposizione a variare le abitudini di guida adottate e divenute ormai automatiche. La conduzione di un’ambulanza richiede attenzione, concentrazione e autocontrollo. Con il corso si intende aggiungere all’esperienza di ognuno, la conoscenza tecnica del veicolo che si utilizza e delle sue reali possibilità, insieme alle corrette tecniche di guida. Una guida fluida, il giusto utilizzo di acceleratore, sterzo e freno, può influire positivamente sugli occupanti del veicolo.

Il corso provvede a istruire i formatori autisti per l’abilitazione alla guida dei mezzi di soccorso delle Pubbliche Assistenze piemontesi, ai quali sarà chiesto di trasferire le nozioni acquisite al personale volontario e non delle proprie associazioni di appartenenza. Questo corso cade nel decimo anno di attività della nostra Scuola guida mezzi di soccorso, in dieci anni abbiamo formato circa 1.600 autisti di tutte le associazioni Anpas del Piemonte e numerosi autisti delle associazioni di Anpas Comitato Regionale della Sardegna e di Anpas Comitato Regionale della Valle d’Aosta. Ringraziamo Gtt Gruppo Torinese Trasporti e Cnh Industrial Village di Torino per aver concesso gratuitamente i loro ampi spazi per la predisposizione dei circuiti di prova del corso di guida».

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 10.310 volontari (di cui 4.122 donne), 5.245 soci, 670 dipendenti, di cui 76 amministrativi che, con 436 autoambulanze, 230 automezzi per il trasporto disabili, 264 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 570.082 servizi con una percorrenza complessiva di 18.784.626 chilometri.