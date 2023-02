Il Carnevale Storico di Santhià entra nel vivo

Il Carnevale Storico di Santhià entra nel vivo

Manca solo una settimana e la febbre carnevalesca sale di giorno in giorno, con gli appuntamenti che si avvicinano sempre più: martedì ci sarà il Gran Galà delle Maschere, la serata che vedrà terminare il regno, quasi infinito, degli attuali Stevulin e Majutin, i più longevi di sempre, partito nel 2020 e che vedrà la sua conclusione con il passaggio di consegne alla coppia scelta per il 2023.

A rendere omaggio alle maschere uscenti, che hanno impersonato al meglio i personaggi, e a salutare i nuovi, che avranno l’arduo compito di sostituirli, ci saranno maschere provenienti da tutto il Piemonte, dalla Lombardia e dalla Valle d’Aosta. La manifestazione si svolgerà con una sfilata delle Maschere, accompagnate dal suono del Corpo Pifferi e Tamburi, della Banda Musicale Cittadina e della Banda I Giovani per le vie cittadine, per concludersi in piazza Roma, dove ci sarà la cerimonia dell’effettivo passaggio di consegne, preceduto dall’investitura ufficiale delle due graziose Mascherine 2023, individuate grazie alla collaborazione di Giovanna Sguazzin di Giò Events.

Giobia Grass

Anche quest’anno il Giobia Grass santhiatese ha tutte le caratteristiche per essere un grande successo: ben 20 compagnie carnevalesche si posizioneranno in piazza Aldo Moro e delizieranno anche i palati più esigenti con specialità preparate dai loro cuochi. Ma la cosa più straordinaria è che per gustare questi manicaretti sarà sufficiente lasciare una piccola offerta ai vari gruppi. La serata si concluderà con la spettacolare esibizione di Disco Inferno Show.

Venerdì grasso

Il Carnevale Storico di Santhià cerca sempre nuove strade per stupire e attrarre nuovi e vecchi estimatori. La collaborazione tra Different Events e l’Amministrazione Comunale ha fatto sì che anche in questa edizione si svolgerà in corso Sant’Ignazio il Carvé Food Village, uno Street Food con stand provenienti da più parti d’Italia, con cibo di alta qualità. La serata del Venerdì sarà dedicata ai giovani con lo spettacolo Blackout Party in piazza Aldo Moro, con ingresso a offerta.