Giovedì 15 settembre a Torino il Cottolengo Day

Il Cottolengo viene accolto in piazza Vittorio Veneto a Torino per un aperitivo solidale aperto a tutti.

Si chiama «Cottolengo Day» l’iniziativa che la Piccola Casa della Divina Provvidenza ha lanciato, insieme all’Associazione Commercianti Piazza Vittorio di Torino, per giovedì 15 settembre 2022 dalle ore 17.00, e per tutta la serata.

Cottolengo Day a Torino il 15 settembre

Gli esercenti di Piazza Vittorio, infatti, offriranno gratuitamente solo per gli ospiti, fragili, anziani e con disabilità, e per la Piccola Casa con i suoi religiosi un «aperitivo», che diventa «solidale» perché tutti possono partecipare e condividere questo grande giorno di Festa!

La Famiglia Cottolenghina sarà presente nel Cuore della Città di Torino per stare insieme ai torinesi, portare la sua presenza, la Gioia che la contraddistingue e che è propria del Carisma.

Chi lo desidera può prendere un «aperitivo solidale» in uno dei 12 bar o ristoranti – affiliati all’Associazione Commercianti Piazza Vittorio – che hanno aderito all’iniziativa (saranno esposte locandine e segni di riconoscimento) e trascorrere una piacevole serata in un clima di Festa.

In particolare i locali in cui è possibile fermarsi per il «Cottolengo Day» sono: Flora, LAB, Clorophilla, Caffè Elena, Il Tabisca, Saudade, La Drogheria, Just, Porto di Savona, Pop's, Fanfaluch, Lobelix II.

«Questo evento», sottolinea Don Elio MO della Piccola Casa della Divina Provvidenza, «non vuole essere solo un segno di inclusione delle persone fragili ma significare anche il Dono che queste persone sono per la Società, perché suscitano in Coloro che le accolgono i migliori Valori presenti nel Cuore di ogni Persona».

Il «Cottolengo Day» vuole, quindi, essere un segno di vicinanza con la Città di Torino, che accoglie la Piccola Casa con le sue figlie e i suoi figli per una condivisione di amicizia e solidarietà.

«Siamo contenti della pronta risposta dei commercianti di piazza Vittorio a questo evento solidale, frutto della fruttuosa collaborazione avviata con il Cottolengo», sottolinea Vincenzo Fazzolari, esercente del Flora, insieme al Presidente dell’Associazione Commercianti Piazza Vittorio Fulvio Griffa, «si concretizza un progetto avviato un anno fa che auspichiamo di poter replicare in futuro».

Per ulteriori informazioni: pagine Facebook e Instagram «Cottolengo», o visitare il sito www.cottolengo.org.