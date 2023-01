Esiste l'Aldilà? Incontro a Gattinara

Domenica 15 gennaio, alle ore 15.00 presso la sala conferenze di Villa Paolotti, dopo il successo del primo incontro si terrà un incontro sul “paranormale” dal titolo “Esiste l’aldilà”, nel quale i fenomeni di questo mondo, per tanti affascinante, saranno illustrati dalla signora Graziella.

Esiste qualcosa dopo la nostra vita terrena? È la domanda che in tanti si pongono, e a cui si tenterà di rispondere tramite un percorso fatto di testimonianze ed esperienze. Un’esperienza diretta molto forte che testimonierà nel corso dell’incontro con fenomeni ancora inspiegabili per la scienza e la fisica convenzionale.

La signora Graziella porterà testimonianze anche di altre persone che rielaborate forniranno una lettura più chiara di quelli che vengono definiti eventi paranormali o sovrannaturali.