Domani grande attesa per la Notte Bianca di Borgo d'Ale

Divertimento assicurato con la festa delle Pesche di Borgo d'Ale che fino al 9 luglio darà la possibilità di assistere a serate di musica, tornei e appuntamenti della tradizione.

Notte bianca

Sabato 1 luglio da non perde la Notte Bianca con l'esposizione di prodotti locali, aperitivo e cena in strada con musica dal vivo. A partire dalle 22 esibizione di danza dei ragazzi del "San Michele" di Borgo d'Ale. Mentre il giorno seguente, domenica 2 luglio apertura dei giochi dei rioni e alle 18 concerto della banda musicale "Fontana" in piazza dei Caduti e infine divertimento assicurato con il lancio della pesca, gioco di piazza che farà divertire grandi e non solo. Martedì 4 luglio terza edizione della Corsa delle Pesche aperta a tutti e che prevede anche una camminata pensata per conoscere da vicino il borgo. Venerdì 7 luglio ulteriori sfilate dei rioni, mentre sabato 8 luglio alle 14 il Team Pedale pazzo organizza il Gp del pesco, giro sulle due ruote facente parte del circuito Lombardia e Piemonte, poi alle 15 giochi dei rioni jr e la sera spettacolo musicali dei Divina. Domenica 9 luglio nuova sfilata delle Bella e delle Damigelle per le vie del paese, rinfresco nel cortile del palazzo comunale e pranzo in strada, giochi dei rioni e premiazione finale, mentre la chiusura della kermesse sarà con la musica di LaraJay.