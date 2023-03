"Danni all’agricoltura usati come pretesto per ridurre le aree protette e quindi poter andare a caccia"

Riceviamo e pubblichiamo

Scene d’altri tempi al Consiglio dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese tenutosi

mercoledì 22 febbraio scorso a Casale Monferrato. All’ordine del giorno la discussione delle istanze

presentate da comuni e associazioni, su richiesta della Regione Piemonte, relative ad una revisione

dei confini del Parco e dell’Area Contigua (cioè una zona intorno al Parco in cui la caccia è consentita

ma solo a coloro che risiedono nei comuni inclusi nell’area contigua stessa).

Cacciatori e agricoltori, unitamente alla Provincia di Vercelli e ai comuni di Ronsecco, Saluggia,

Fontanetto Po, Tricerro, Crescentino, Trino e Livorno Ferraris, chiedono, per il territorio vercellese,

l’abolizione delle aree contigue e la riduzione delle Aree Protette ritornando ai confini del 2020

(prima dell’entrata in vigore della L.R. 11/19 che ha definito alcuni ampliamenti), con conseguente

cancellazione del recentemente istituito Parco Naturale del Bosco della Partecipanza e delle Grange

Vercellesi. L’Ambito Territoriale di Caccia "AL 1" e il comune di Moncestino sono sulla stessa linea

in riferimento al casalese.

Cambiamenti a favore della caccia

Perché? Perché tutto questo? Per andare a caccia.

Il mondo venatorio, in rivolta dopo gli ampliamenti dei confini entrati in vigore nel gennaio 2021,

spalleggiato da quello agricolo (o, meglio, parte di esso - che inspiegabilmente ancora preferisce

assecondare la lobby venatoria piuttosto che sostenere l’implementazione di pratiche davvero efficaci

nel controllo dei cinghiali) e di cui alcune amministrazioni locali si sono fatte portavoce, si propone

ancora una volta come la soluzione del problema cinghiali e danni alle coltivazioni. Tuttavia, è ormai

ampiamente documentato tramite studi e ricerche che la caccia non è la soluzione. Gli ultimi decenni

2/2

ne sono una evidente testimonianza sotto gli occhi di tutti. Laddove necessari, gli interventi di

controllo faunistico devono essere effettuati con un approccio tecnico e non ludico, devono essere

pianificati, coordinati e continuativi, e, infine, devono avere un basso impatto su altre specie.

Il Consiglio del Parco, seguito da un folto pubblico di cacciatori, agricoltori, vertici delle loro

associazioni di categoria e della Provincia di Vercelli, è stato preceduto da una comunicazione del

Vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, il quale ha ribadito la volontà della Regione

di ascoltare le richieste del territorio, dettando in maniera affatto velata la linea che il Consiglio del

Parco avrebbe dovuto tenere per l’espressione del parere sulle richieste di modifica dei confini

pervenute. La drammaticità della situazione è sotto gli occhi di tutti. Il gesto senza precedenti è stato

preceduto nelle ore prima del consiglio da un “ultimo assalto”, ovvero dall’arrivo di alcune ulteriori

lettere inviate da Provincia di Vercelli, comune di Livorno Ferraris e alcune associazioni agricole per

ribadire le richieste già espresse.

In questo clima sono passate in secondo piano le buone notizie: i comuni di Mazzè, Pecetto di Valenza

e Castelnuovo Scrivia hanno chiesto l’ampiamento del Parco; il comune di Palazzolo Vercellese e le

associazioni ambientaliste hanno chiesto il mantenimento dei confini attuali nel territorio vercellese.

Anche questo è il territorio da ascoltare.

Alla fine, con la deliberazione n. 17 del 22/02/2023 recentemente pubblicata, il Consiglio ha espresso

parere favorevole sulle istanze (tutte, ad eccezione di quella del comune di Moncestino), che verranno

trasmesse alla Regione, accogliendo altresì la richiesta di conversione dell’Area Contigua in Zona

Naturale di Salvaguardia per consentire la caccia in tale area anche a chi non è residente nei comuni

dell’Area Contigua stessa.

È stata scritta una pagina nera nella storia del Parco, chiamato ad esprimersi favorevolmente sulle

richieste di riduzione del proprio territorio, dopo anni di lavoro, svolto con Enti e associazioni, per

giungere all’estensione attuale.

Le richieste di riduzione delle aree tutelate sono in contrasto con gli indirizzi dettati dalla Strategia

dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Ancora una volta si è potuta constatare la miopia di una politica

che gestisce il territorio per il proprio “oggi” e non per il “domani” di tutti, trascurando sia gli aspetti

tecnici e scientifici sia la voce di molti cittadini ben consci dell’importanza e delle potenzialità delle

Aree Protette.

Comitato per il Territorio delle Quattro Province – Giuseppe Raggi, Presidente

Gruppo di Intervento Giuridico – Stefano Deliperi, Presidente

Italia Nostra Piemonte – Adriana Elena My, Presidente

LAV Piemonte – Marco Francone, Responsabile

Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta – Giorgio Prino, Presidente

Lipu – Riccardo Ferrari, Delegato di Torino

Mountain Wilderness Italia – Adriana Giuliobello, Presidente

Pro Natura Piemonte – Mario Cavargna, Presidente; Emilio Delmastro, Segretario