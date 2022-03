Dal 1° marzo dose booster per gli immunodepressi

Regionale

Iniziate il 28 febbraio le vaccinazioni con Novavax.

In linea con quanto previsto dalla struttura Commissariale, da domani, 1° marzo. in Piemonte si procederà alla somministrazione della dose booster per i soggetti immunodepressi. La platea è di oltre 55.000 persone e 31.500 hanno già maturato i 120 giorni necessari dal completamento del ciclo primario con la dose addizionale.

Saranno le strutture che li hanno in cura a contattare direttamente i soggetti immunodepressi, che potranno essere vaccinati o presso gli ospedali o negli hub vaccinali individuati dalle Asl.

Sono 72.700 le dosi di Novavax arrivate nelle ultime ore in Piemonte. Le preadesioni attualmente sono circa 1.760. I vaccinati di lunedì 28 febbraio 2022 sono 224.

Il dettaglio dei vaccinati

Sono 7.210 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che lunedì 28 febbraio 2022 hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 487 è stata somministrata la prima dose, a 1.841 la seconda, a 4.882 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.639.836 dosi, di cui 3.297.997 come seconde e 2.745.533 come terze.