Dago e Stecco e fondi per dissesto idrogeologico: "Boom di fondi nel Vercellese"

Dago e Stecco e fondi per dissesto idrogeologico: "Boom di fondi nel Vercellese"

Con quattro interventi in tre comuni e due progetti che verranno attuati dalla Provincia, il Vercellese è la terza provincia nella ripartizione dei fondi Pnrr contro il dissesto idrogeologico in Piemonte. Uno stanziamento di 7,6 milioni di euro su un trasferimento complessivo di quasi 60 milioni di euro per 87 interventi in tutta la Regione.

“Per fronteggiare il rischio idrogeologico - commentano i consiglieri vercellesi del gruppo regionale Lega Salvini Piemonte Angelo Dago e Alessandro Stecco - la Regione a maggioranza Lega sta mettendo in campo una strategia complessiva capace di reperire risorse da diverse forme di finanziamento. Lo abbiamo visto nelle scorse settimane con i fondi garantiti dalla Legge 38 e dall’ultima tranche di quelli gestiti dal commissario per l’alluvione del 2020, il governatore Alberto Cirio. E oggi possiamo apprezzare i frutti della lungimirante progettazione concordata con i territori per sfruttare al meglio i fondi messi a disposizione dal Pnrr. Interventi che permetteranno di rendere la nostra Provincia più sicura e più resiliente di fronte ai sempre più repentini cambiamenti climatici. Perché un territorio messo in sicurezza è un argine a difesa delle nostre comunità ed è garanzia di certezza per chi vuole costruire e investire nei nostri comuni”.

Nel dettaglio, Borgo Vercelli riceverà 1,9 milioni di euro per rifare l’argine del Sesia, a Quarona andrà un milione di euro per la messa in sicurezza del ponte sul Sesia in via per Doccio, e Varallo si vedrà finanziare due interventi: 190mila euro per l’attraversamento della strada comunale Varallo-Morondo al termine del Rio Patero e 2 milioni per le difese spondali delle frazioni Corte e Costa di Camasco. La Provincia sarà invece soggetto attuatore di due cantieri: un milione di euro per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 9 nel comune di Cravagliana e 2,5 milioni per la Strada Provinciale 78 nel comune di Varallo.