Da oggi parte la settimana dell'aria pulita

C'è aria per te

Un evento di sensibilizzazione che mira al miglioramento della qualità dell’aria.

La città di Vercelli, su invito della Regione Piemonte, aderisce alla campagna di Life Prepair per contrastare l’inquinamento dell’aria nel Bacino padano. Il progetto «C'è aria per te!», che unisce sette regioni del Nord Italia (Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, PA Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), coinvolge i cittadini, gli enti, le associazioni, le aziende e le scuole del territorio al fine di mettere in luce le piccole e grandi scelte quotidiane che possono fare la differenza per avere un’aria più pulita.

La settimana dell'aria pulita

Dal 22 al 28 novembre 2021 ci sarà la prima edizione di un evento speciale di sensibilizzazione dedicato a migliorare la qualità dell’aria del Bacino padano attraverso la partecipazione della collettività. Per incentivare tale sensibilizzazione si è creato un vero e proprio concorso che mette in palio diversi premi ecologici di grande valore, qui di seguito i dettagli

I premi del concorso

Con la partecipazione dei cittadini alla settimana dell'aria pulita, verranno messi a dimora 100 nuovi alberi per la riforestazione del Bosco Fontaniva e del Parco di San Colombano, in collaborazione con WOWnature. Una giuria tecnica selezionerà tra tutte le foto caricate nella galleria della Settimana dell'aria pulita i tre contributi più efficaci e divertenti da premiare con mezzi di trasporto alternativi all’auto.

Primo premio: 1 bicicletta elettrica

Secondo premio: 1 monopattino elettrico

Terzo premio: 1 bicicletta pieghevole

Tutte le informazioni al seguente link: https://www.ariaxte.it/

Come si partecipa

Aderisci a questo evento per la qualità dell’aria scegliendo un’azione o un impegno da attuare questa settimana o quelle successive

Scatta una foto di questa azione

Compila il modulo online e carica la foto sul sito con un titolo e una breve descrizione

Le foto saranno inoltre pubblicate nella grande galleria fotografica della Settimana dell'aria pulita, un’opera collettiva per suggerire e lasciarsi ispirare da esempi concreti e replicabili.

Al seguente link il testo completo con le modalità di partecipazione: https://www.ariaxte.it/files/modalita-partecipazione-settimana-aria-pulita.pdf