Convegno internazionale "Da San Genuario all’Europa" a Crescentino

Il Comune di Crescentino dei Borghi delle Vie d’Acqua, associazione di 56 comuni del Basso Vercellese, si fa promotore di un’iniziativa che lo vedrà ospitare un Convegno Internazionale della durata di due gior-

ni, organizzato insieme all’Università del Piemonte Orientale e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e all’Arcidiocesi di

Vercelli, a cui seguirà una giornata a tema medievale, ambientata nel borgo di San Genuario. Giovedì 18 e venerdì 19 maggio Convegno Internazionale di Studi “Da San Genuario all’Europa: monasteri e acqua, monasteri in terre d’acqua”

Tanti saranno gli argomenti trattati nel teatro Cinico Angelini di Crescentino che, a partire dalle ore 14 di giovedì 18 maggio, ospiterà il Convegno Internazionale di Studi intitolato “Da San Genuario all’Europa:

monasteri e acqua, monasteri in terre d’acqua”. Protagonista del convegno sarà il territorio vercellese, in particolare San Genuario, sede del più antico monastero piemontese sicuramente attestato, la cui pre-

senza è menzionata in un documento del 707 d.C., in età longobarda. I temi trattati giovedì pomeriggio rifl etteranno sul rapporto tra il monastero di San Genuario, luogo di

rilievo fi n dalla sua fondazione, e il suo particolare ambiente naturale nel Medioevo.

Il convegno riprenderà poi venerdì mattina alle 9 con gli interventi di numerosi esperti internaziona- li, che si concentreranno sul ruolo giocato dall’acqua nei complessi monastici altomedievali attraverso molti Paesi d’Europa. Nel pomeriggio, infine, il convegno proseguirà con approfondimenti sullo stessa tema, in relazione agli Ordini monastici dei secoli centrali e finali del Medioevo.

La partecipazione è aperta a tutti e il convegno potrà essere seguito anche via Zoom, inoltrando una email con la richiesta all’indirizzo: convegnosangenuario@gmail.com

L'evento del 20 maggio

Sabato 20 maggio

Il borgo rivive... Giornata medievale a San Genuario Terminato il convegno di studi, sabato 20 maggio seguirà una giornata più “leggera”, patrocinata dall’ATL Novara Biella Valsesia e Vercelli, con un revival a tema medievale che ridarà vita al borgo di San Genuario tramite figuranti vestiti in costume, falconieri e cavalli; a partire dalle 10, inoltre, per gli studenti delle scuole del territorio, saranno previsti dei laboratori di pittura e archeologia, oltre a visite guidate al borgo e ai resti dell’antica abbazia.

Alle 15.30 e alle 18.30, poi, le visite saranno animate dal gruppo teatrale “Tam Tam” di Vercelli: in entrambi gli appuntamenti, il ritrovo sarà nel piazzale di fronte alla chiesa parrocchiale. Per gli appassionati di archeologia che volessero approfondire le proprie conoscenze, alle 17 verranno illustrati i primi risultati delle attività di ricerca archeologica effettuati sul sito dell’antico monastero di San Genuario: la

presentazione si terrà all’interno della chiesa parrocchiale, a cura dell’Università e della Soprintendenza.

La giornata si concluderà infine ai piedi dell’antico castello dei conti Tizzoni, con la cena organizzata dal gruppo culturale “Rione Praiet”: il menù sarà tutto medievale e offrirà pietanze a base di cinghiale e cervo

cacciati di fresco. Le prenotazioni per la cena andranno fatte entro mercoledì 17 maggio, contattando il negozio “Materiale Elettrico Lifredi” al numero 0161834216.