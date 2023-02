E' conto alla rovescia per il Carnevale storico di Santhià: si inizia martedì 14 febbraio con la presentazione in piazza Vittorio Veneto della coppia scelta per impersonare Stevulin d’la Plisera e Majutin dal Pampardù: in questa occasione maschere provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia faranno da testimonial al passaggio di consegne dalla coppia uscente ai giovani designati per l’anno in corso. Giovedì 16 febbraio al suono dei Pifferi e Tamburi del Carnevale Storico e delle due bande cittadine, i gruppi carnevaleschi organizzeranno in Piazza Aldo Moro un percorso enogastronomico, formato da circa 20 stand, dove verranno distribuiti cibi e bevande a tutti i convenuti, mentre alle 23 esibizione della spettacolare band “Disco Inferno” in Piazza Aldo Moro.

Venerdì 17 alle 21 serata giovani con i “Blackout Party” in piazza Aldo Moro, mentre sabato 18 alle 20.30 grandi emozioni con la consegna delle chiavi della città da parte del sindaco alle maschere Majutin dal Pampardù e Stevulin d’la Plisera e a seguire veglione carnevalesco in maschera con l' ingresso delle maschere ufficiali che sarà accompagnato dal grande concerto di Alex Biondi Band in piazza Aldo Moro.

I corsi mascherati

Domenica 19, nel pieno del Carnevale di Santhià, la giornata sarà segnata da svariate manifestazioni, tra cui la santa messa speciale con le maschere, poi alle 10 sfilata lungo le vie del borgo con i gruppi e le bande cittadine per accogliere l’arrivo di Gianduja, mentre alle 14,30 primo corso mascherato di carri e maschere a piedi (ingresso al circuito 7 euro, mentre per residenti e bambini di età inferiore ai 12 anni l' ingresso gratuito) e la serata si concluderà con al veglione carnevalesco con il travolgente spettacolo Divina Show in piazza Aldo Moro (ingresso 5 euro). Lunedì 20 è il momento simbolo del Carnevale di Santhià con la Colossale Fagiuolata. Martedì 21 alle 14,30 al via il terzo Corso Mascherato e con il “Rogo del Babàciu”.