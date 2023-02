Carnevale di Santhià: proposta di matrimonio al gran galà delle maschere

Il Carnevale di Santhià è iniziato con una bellissima serata dedicata alle maschere, giunte da molteplici luoghi del Piemonte.

La serata ha avuto uno svolgimento del tutto nuovo: le maschere ospiti si sono presentate alle ore 20.00 in Piazza Vittorio Veneto, al suono del Corpo dei Pifferi e Tamburi, che hanno aperto la sfilata, della Banda Musicale Cittadina e della Banda I Giovani. Il corteo ha percorso Corso Nuova Italia per giungere in Piazza Roma, dove è avvenuta la presentazione degli oltre 50 gruppi presenti, tra i quali non potevano mancare le maschere provinciali Bicciolano e Bela Majin, l’Abbà di Chivasso e il Peru e la Gin di Borgosesia, Carnevali con i quali si è stretta da anni una proficua collaborazione.

Il clima non freddo ha fatto sì che la festa si sia svolta in allegria. Subito si è svolta l’investitura ufficiale delle Mascherine 2023 Ramona Molinaro e Agnese Caprì, grazie alla collaborazione di Giovanna Sguazzin, di Giò Events.

Stevulin ha fatto una splendida sorpresa a Majutin, chiedendole la mano

Poi la cerimonia è proseguita con la presentazione delle Maschere ospiti, intervallata dal suono delle Bande Musicali e dal ballo della Munfrin-a di Stevulin e Majutin, al secolo Dario Callegari e Susanna Gallo. Durante uno di questi balli Stevulin, sarà perché era San Valentino, ha fatto una splendida sorpresa a Majutin, chiedendole la mano… Tutti si sono commossi e i festeggiamenti sono proseguiti con ancora più gioia.

La serata si è conclusa con il tradizionale passaggio di consegne a Stevulin e Majutin 2023, Claudio Cagliano ed Elena Marcone, che non vedono l’ora di iniziare questa splendida avventura, che da sabato li vedrà protagonisti incontrastati del Carnevale Storico di Santhià !