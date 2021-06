Ancora 36.141 vaccinati ed open day già esauriti

Continua a mantenersi intorno alle 35.000 dosi giornaliere la campagna vaccinale piemontese.

Anche ieri, martedì 8 giugno 2021, sono state 36.141 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid, secondo i dati comunicati all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (ore 18.30).

A 3.002 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di ieri in particolare sono stati 1.762 i trentenni, 8.964 i quarantenni, 14.367 i cinquantenni, 3.147 i sessantenni, 766 i settantenni, 747 gli estremamente vulnerabili e 297 gli over80.

Iniettato il 91,3% delle dosi ricevute

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.800.428 dosi (di cui 919.168 come seconde), corrispondenti al 91,3% di 3.067.240 finora disponibili per il Piemonte.

Open Days over 30 sold out!

Nella mattina di martedì 8 giugno gli over 30 hanno esaurito in pochi minuti su www.ilPiemontetivaccina.it i 7.500 posti disponibili per gli Open Days al Valentino di Torino per il fine settimana dall’11, al 13 giugno.