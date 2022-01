Anche a Vercelli screening Epatite C a chi si vaccina contro il covid

Salute

Sarà per il range 32-52 anni e solo presso l’hub vaccinale di via Farini (Santa Chiara)

Nella foto il consigliere regionale della Lega Alessandro Stecco.

L'Asl Vc farà, a chi lo richiede, un test per l'Epatite C contestuale alla vaccinazione, il cui esito si potrà avere in venti minuti, praticamente il tempo che bisogna aspettare dopo l'iniezione. Lo annuncia il presidente della commissione Sanità del Piemonte Alessandro Stecco. I fondi messi a disposizione dalla Regione Piemonte per le aziende sanitarie è di 5 milioni di euro. Gli screening, gratuiti, vengono effettuati nel contesto della campagna per prevenire, eliminare ed eradicare il virus Hcv.

“Dopo una serie di confronti con il Ministero della Salute e all’interno della Conferenza Stato-Regioni - commenta Stecco - abbiamo fornito alle Aziende Sanitarie Regionali gli strumenti per l’attuazione del programma di screening. In seno a queste iniziative, condivise con l’assessorato alla Sanità piemontese, i vercellesi tra i 32 e i 52 anni che effettueranno la vaccinazione anti Covid presso l’hub vaccinale di via Farini (Santa Chiara) potranno contemporaneamente avvalersi dello screening sperimentale dell’epatite C”.

Effettuazione rapida ed indolore

“La Asl Vc - ha specificato il consigliere regionale Stecco - ha deciso di abbinare la proposizione del test rapido anti epatite all’inoculazione del vaccino. Il medico vaccinatore prima di effettuare la somministrazione del vaccino illustrerà finalità e modalità del test, che potrà essere effettuato immediatamente con una piccola spatola che viene messa a contatto con le gengive. Un test rapido, con l’esisto disponibile in circa 20 minuti, completamente indolore e sicuro”.

“Lo screening è uno strumento prezioso - ha aggiunto ancora il professor Stecco, medico specializzato in neuroradiologia - perché la maggior parte delle persone con epatite C cronica non presenta alcun sintomo o presenta solo sintomi generali come stanchezza cronica e depressione. Molte persone infettate sviluppano una malattia epatica cronica, che può evolvere in forme molto gravi e progressive che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato, mentre con l’individuazione precoce è possibile attingere ad un'efficace terapia antivirale semplice da assumere, sicura ed estremamente efficace con risultati che si aggirano intorno al 95% di persone trattate completamente guarite”.