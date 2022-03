Aiuti all'Ucraina: anche il Comune di Trino si mobilita

Gara solidale

Dal 3 al 5 marzo al Palazzo Paleologo si raccolgono beni di prima necessità.

La situazione in Ucraina è sempre più grave, poche ora fa è stata colpita la torre della televisione a Kiev, mentre le città sono sempre sotto i bombardamenti, già oltre 600.000 persone sono sfollate e molte migliaia stanno anche arrivando in Italia e in Piemonte.

Raccolta beni di prima necessità a Trino

Alla lunga lista di comunità che si stanno attivando per gli aiuti c'è anche Trino, infatti, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Trino, l'AOCT, la Protezione Civile e il Gruppo Carabinieri in Congedo, il Comune organizza una raccolta di abbigliamento di ogni genere, cibi a lunga conservazione, prodotti per bambini e beni di primo soccorso da spedire alle centinaia di ucraini che muovono verso il confine polacco.

Il punto di raccolta è organizzato presso il porticato di Palazzo Paleologo, in Piazza Garibaldi, da giovedì 3 a sabato 5 marzo con i seguenti orari:

- mattina dalle 10 alle 12

- pomeriggio dalle 17 alle 19.

Quanto donato dovrà essere consegnato in scatoloni ben sigillati al personale volontario all'entrata del portone di legno di Palazzo Paleologo.

Gli aiuti arriveranno direttamente a cura di trinesi

Grazie al concittadino Davide Guazzone, titolare della ditta Italian Fashion con sede in Polonia, e a Franco Di Liberti, quanto raccolto dalle donazioni di aziende e cittadini sarà portato direttamente a coloro che in questo momento si trovano in difficoltà.

Al contempo, la Croce Rossa Italiana, in collegamento con la Federazione Internazionale e la Croce Rossa Ucraina, ha attivato una raccolta fondi con cui sostenere le attività di soccorso e assistere le popolazioni colpite dal conflitto.

Il Comune di Trino appoggia questa iniziativa della Croce Rossa Italiana e invita tutti i suoi cittadini a partecipare alla raccolta fondi inviando un sms al numero solidale 45525.

Per ulteriori informazioni consultare il sito della Croce Rossa Italiana al seguente link