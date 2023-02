Nel Vercellese 2.490.000 euro per la sicurezza dei fiumi

Nella foto il consigliere regionale della Lega Angelo Dago.

Investimenti per 2.490.000 euro in arrivo per la provincia di Vercelli per opere di messa in sicurezza idrogeologica. Ci sono importanti interventi in Valsesia ma anche per centri vercellesi come Balocco (altri 400.000 euro per l'imponente operazione in atto ormai da qualche anno), per Pezzana, Moncrivello e anche per Vercelli. Ad annunciarlo il consigliere regionale valesiano Angelo Dago.

Arrivano nuovi fondi a finanziamento di interventi sul territorio del Piemonte, grazie al Decreto Casa Italia per la programmazione e finanziamento interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico.

Interventi in Valsesia

“Per il territorio vercellese - indica il presidente della commissione Ambiente del Consiglio regionale del Piemonte - il Comune di Scopa potrà provvedere al ripristino officiosità della sezione di deflusso e protezione spondale in destra orografica del fiume attingendo a 400.000 euro di trasferimenti, il Comune di Pila garantirà il ripristino della difesa spondale in orografica sinistra del Sesia a protezione del parcheggio con 240.000 mentre il Comune di Balmuccia avrà 250mila euro per ricostruire e consolidare la difesa spondale sempre sul Sesia”.

Lavori anche alla roggia Gamarra a Vercelli

“Il Consorzio di bonifica della Baraggia biellese e vercellese – ha proseguito il consigliere Angelo Dago, eletto nelle fila delle Lega Salvini Piemonte – avrà a disposizione 550.000 euro per il ripristino delle opere irrigue sul comprensorio di competenza, invece il Consorzio di irrigazione e bonifica Est Sesia per il lavori di ripristino della roggia Gamarra Manufatta nel comune di Vercelli riceverà 350.000 euro, mentre il Consorzio di irrigazione e bonifica Ovest Sesia AIOS per Lavori di ripristino e messa in sicurezza dei canali consortili nei comuni di Pezzana e Moncrivello conterà su 300.000 euro. Tra i beneficiari anche il Comune di Balocco per opere a protezione della sommità dell’argine dalle piante infestanti riceverà un contributo di 400.000 euro”.

“L’erogazione agli enti e ai consorzi avverrà attraverso 3 acconti e un saldo finale – conclude il valsesiano Angelo Dago – e andrà ad armonizzarsi e a valorizzare il percorso che la Regione Piemonte ha intrapreso per mettere in sicurezza il delicato assetto idrogeologico delle nostre terre”.