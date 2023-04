Due liste per il futuro di Trino

A Trino vi sono due liste per le prossime amministrative.È Alessandro Demichelis il candidato sindaco della lista civica 1 “Impegno per Trino e Robella”. Nella lista troviamoA ndrea Vighetti, ingegnere energetico appassionato di tecnologia e ambiente. Giorgio Balocco, 52 anni. laureato in informatica. Alessandra Buongiorno, 23 anni, si sta laureando in Psicologia Clinica Emanuele De Maria, lavora in azienda importante locale (Sogin),Elisa Demichelis, 25 anni, diplomata in Scienze Umane,Patrizia Ferrarotti, architetto libero professionista e consigliere comunale uscente Manuel Leccese, Jacopo Pela, 27 anni, sviluppatore Cloud. Saverio Amorusi, 28 anni, diplomato in economia, finanza e marketing.Margherita Desanctis, nata a Napoli nel 1956 e vive in Piemonte da più di quarant'anni.Iman Arif, 20 anni studentessa universitaria in igiene dentale.Elena Saita, una mamma, nonna, pensionata e casalinga.

Due liste

La lista numero 2 vede il sindaco uscente, Daniele Pane, di Fratelli d’Italia che si candida per il secondo mandato alla guida della lista “Trino migliore”, in cui si ripresentano gli assessori uscenti (tranne Silvia Cottali, inserita a metà consiliatura quale “assessore esterno”): la vice Elisabetta Borgia, Roberto Gualino e Alberto Mocca. In lista anche l’attuale presidente del Consiglio comunale, Marco La Loggia, e il consigliere Marco Bianco. Insieme a loro tenta di tornare in Consiglio Mariateresa Alvino, che era stata eletta nella lista Gualino dieci anni fa; ci riprova anche Valeria Patruno, che nel 2018 era in lista con Pane ma non era stata eletta.

Liste riportate così come sono state depositate, in attesa della validazione del competente ufficio elettorale.