Celiachia: corsi online per cuochi e addetti delle mense

Associazione Italiana Celiachia, con la partecipazione del SIAN dell'Asl di Vercelli e di altre Asl del territorio piemontese.

Sono aperte le iscrizioni ai corsi teorico-pratici per cuochi e operatori della ristorazione collettiva, promossi dalla Regione Piemonte e dall’Associazione Italiana Celiachia, con la partecipazione del SIAN dell’Asl di Vercelli e di altre Asl del territorio piemontese.

Il programma dei corsi rivolti ai cuochi della ristorazione collettiva prevede, fra l’altro, la presentazione del Progetto Regionale 2022 e che vengano affrontati temi quali la Celiachia nella ristorazione collettiva, l'alimentazione senza glutine, la preparazione di un pasto senza glutine: dalla teoria alla pratica.

Il calendario degli appuntamenti

I corsi si terranno nelle seguenti date, sempre con orario 14.30-18.30: 28 MARZO 2022, 4 APRILE 2022, 30 MAGGIO 2022, 18 LUGLIO 2022, 19 SETTEMBRE 2022, 10 OTTOBRE 2022, 17 OTTOBRE 2022, 14 NOVEMBRE 2022.

Iscrizioni

Per iscriversi ad uno dei corsi è necessario compilare il modulo al seguente link: https://forms.office.com/r/33pvna3rgq

Il corso rivolto agli addetti alla distribuzione dei pasti nelle mense affronta i seguenti temi: la Celiachia nella ristorazione collettiva, l'alimentazione senza glutine e il servizio di un pasto senza glutine: dalla teoria alla pratica.

I corsi sono in programma, sempre con orario 16-18, nelle date: 6 APRILE 2022, 18 MAGGIO 2022, 13 LUGLIO 2022, 28 SETTEMBRE 2022, 5 OTTOBRE 2022, 26 OTTOBRE 2022 e 23 NOVEMBRE 2022.

Per iscriversi ad uno dei corsi è necessario compilare il modulo al seguente link: https://forms.office.com/r/DHWYeQwdFu

Le iscrizioni devono essere individuali. Per la partecipazione è richiesta una connessione internet stabile e la possibilità di utilizzare videocamera e microfono. Al termine del corso è previsto il rilascio di un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: in occasione del corso verrà inviato un link per la compilazione di un questionario di apprendimento; ogni partecipante dovrà compilare singolarmente il questionario per ricevere l’attestato di partecipazione. L’attestato, nominativo per ciascun partecipante, verrà inviato successivamente via mail.

Per ulteriori informazioni scrivere a corsiregione@aicpiemonte.it