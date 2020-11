Il video di Paulo Dybala testimonial contro il Covid per Regione Piemonte

Paulo Dybala è testimonial speciale della Regione Piemonte nella lotta al coronavirus con uno spot con il quale invita tutti a indossare la mascherina.

GUARDA IL VIDEO:

La partita più importante

Da Prima Torino

La maglia numero 10 della Juventus è sceso in campo contro il Coronavirus e, accogliendo l’appello della Regione Piemonte, e prestando il proprio volto alla campagna istituzionale per ricordare a tutti l’importanza della mascherina. Dybala fa appello allo spirito di squadra, indispensabile per vincere contro il virus. Proprio lui che durante la prima ondata era risultato positivo ha immediatamente risposto all’appello della Regione, ben consapevole di rappresentare un modello per i più giovani.

Un video che raggiungerà tantissime persone

Il video è stato realizzato con il supporto tecnico della Juventus e inquadra il calciatore argentino all’interno del Palazzo della Regione Piemonte, affacciato su Piazza Castello. Sullo sfondo la Mole Antonelliana e Palazzo Madama, primo senato della storia d’Italia, un simbolo per Torino e non solo. Si tratta di un gesto apprezzatissimo dal Presidente Alberto Cirio che ha riconosciuto la sensibilità del giocatore ed è sicuro che la sua voce raggiungerà tantissime persone in questa fase delicatissima in cui si inizia a parlare di un upgrade per la regione che potrebbe passare a zona arancione nel giro di poco più di una settimana.

LEGGI ANCHE: Le foto dei messaggi scritti sulla schiena degli infermieri dell’ospedale di Rivoli