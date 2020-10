Elezioni Comunali 2020, risultati del ballottaggio in Lombardia, Piemonte e Veneto

Il verdetto dopo lo spoglio delle schede, oggi, lunedì 5 ottobre 2020, in occasione di ballottaggi delle Elezioni Comunali 2020. Fra i Comuni seguiti dal nostro circuito editoriale, spicca il risultato dell’unico capoluogo di provincia, Lecco (in copertina il neo sindaco Gattinoni), dove il centrosinistra ha vinto per una manciata di voti.

In Lombardia: 4 a 2 per il centrosinistra

Il risultato più clamoroso è il ribaltone del centrosinistra a Lecco, che conquista il Municipio per soli 31 voti.

Anche a Saronno, seconda città del Varesotto alle porte del Milanese, ha vinto il centrosinistra.

Ed è sempre il centrosinistra ad aggiudicarsi le Amministrative a Legnano, nell’hinterland Nord milanese.

E quarta affermazione ancora per il centrosinistra anche a Corsico, Comune praticamente organico alla periferia di Milano.

Il centrodestra si afferma nel Pavese, nella popolosa Voghera.

E anche a Viadana va al centrodestra, nel Mantovano lungo il Po ha vinto un sindaco leghista doc.

In Piemonte: 2 a 1 per il centrodestra

A Valenza Po, nell’Alessandrino, il centrodestra s’è affermato grazie a un sindaco della Lega.

Gli altri due Comuni piemontesi al ballottaggio erano invece nella Città metropolitana di Torino.

A Venaria Reale il Municipio è passato al centrodestra.

Il centrosinistra si afferma solo ad Alpignano.

In Veneto 2 a 0 per la Lega

A Castelfranco Veneto, nel Trevigiano, ha vinto il centrodestra.

Anche a Portogruaro, in provincia di Venezia, ha vinto il centrodestra. Il leghista Florio Favero ha battuto Stefano santandrea del centrosinistra col 52.52% dei voti.