Zecchino d'Oro 2020: a causa del Covid, stavolta le selezioni si fanno on-line

Lo Zecchino d’Oro Casting Tour riparte online e si rivolge ai piccoli cantanti di tutta Italia. Si tratta di un piacevole “gioco” che si può fare in famiglia e che, chissà, potrebbe portare anche alla finale un piccolo della nostra regione. Basta riprendere un video del bambino che canta una delle canzoncine tipiche della storica kermesse e caricarlo su una piattaforma dedicata, ovviamente riservata e sicura (nella foto di copertina il gruppo dei finalisti insieme ad Antonella Clerici, che ha condotto l’edizione 2019).

Zecchino d’Oro 2020: le selezioni

Lo Zecchino d’Oro giunge alla 63ª edizione. L’ultimo interprete a rappresentare il Piemonte è stato Andrea Amelio (10 anni, di San Damiano d’Asti) con il brano “Una commedia divina”, in gara alla 58° edizione nel 2015.

In tutto sono 38 i bambini piemontesi che, dal 1959 a oggi, hanno preso parte alla storica trasmissione.

All’edizione 2020, come accennato, si partecipa con una modalità tutta nuova e divertente, per giocare in famiglia da casa, tramite il sito www.zecchinodoro.org.

Date le disposizioni legate all’emergenza Covid-19 Antoniano ha messo in campo, infatti, una procedura online gratuita, rivolta a tutte le bambine e i bambini tra i 3 e i 10 anni, che si sviluppa in tre fasi distinte.

Girate un video di un minuto

La prima fase è il caricamento sulla piattaforma online di un video della durata di un minuto in cui i piccoli devono eseguire una canzone del repertorio dello Zecchino d’Oro, da scegliere tra i brani inclusi nella playlist intitolata “Zecchino d’Oro Casting Tour 2020” sul canale YouTube ufficiale di Zecchino d’oro e accessibile anche dal sito alla sezione dedicata. Facoltativo l’invio di un ulteriore video di presentazione, sempre tramite il sistema sul web.

Seconda fase: la scelta dei brani

Le esibizioni raccolte verranno ulteriormente esaminate dallo staff dell’Antoniano in modo da riascoltare, in una seconda fase, le bambine e i bambini selezionati.

La terza fase si terrà a a Bologna

La terza fase avverrà presso l’Antoniano di Bologna – da confermare in base alle disposizioni future legate all’emergenza – con lo scopo di individuare le voci più adatte a interpretare i 12 brani inediti in gara. Tutti dettagli relativi alla partecipazione e il regolamento saranno disponibili sul sito.

Gli obiettivi del casting: #èlamusicachevince

L’obiettivo dello Zecchino d’Oro Casting Tour non è quello di trovare vocalità straordinarie o piccoli talenti, ma gli interpreti per i 12 brani.

Si cerca infatti la personalità, l’età e la voce che siano più corrispondenti alle canzoni dell’edizione in corso, ricordando con l’#èlamusicachevince che la sfida non è tra le bambine e i bambini, ma musicale.

Rai Radio Kids seguirà tutto il percorso che porterà alla selezione dei piccoli cantanti, con dei contenuti speciali e dedicati, in quanto partner ufficiale di Zecchino d’Oro Casting Tour 2020.

L’Antoniano aiuta le famiglie colpite dalla crisi Covid

Insieme allo Zecchino d’Oro, in questi giorni di emergenza Covid-19, va avanti anche la missione solidale dell’Antoniano che, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni delle autorità, continua a portare avanti le proprie attività a Bologna nei confronti dei più fragili, fronteggiando anche un aumento di richieste di aiuto. Kit alimentari distribuiti nel chiostro agli ospiti della mensa francescana, assistenza telefonica per gli utenti del Centro di Ascolto, videochiamate per i piccoli pazienti del “Centro terapeutico Antoniano Insieme” e maggiore presenza sui canali digitali per offrire sostegno a chi ha bisogno di aiuto e per essere vicini alle persone. Restano attivi online i Laboratori Migranti e continuano anche il servizio di accoglienza abitativa e le attività del Centro di Ascolto dell’Antoniano.

ED ECCO IL BRANO CHE HA VINTO LO SCORSO ANNO: