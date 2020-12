Vaccino anti Covid in Piemonte: quando si partirà e chi l’avrà per primo

Il governatore di Regione Piemonte è tornato nuovamente sulla questione vaccino anti Covid, specificando le tempistiche e quali saranno le categorie che per prime fruiranno del farmaco sul territorio.

“Abbiamo già presentato il piano per la fase uno, per vaccinare tutto il personale sanitario e tutti gli ospiti delle Rsa. La consegna è prevista per l’ultima settimana di gennaio. Abbiamo già trasferito al commissario Arcuri tutti i dettagli non solo dello stoccaggio del vaccino ma anche la distribuzione verso tutte le strutture ospedaliere e le oltre 700 residenze per anziani. Siamo già pronti per una fase sanitaria importante, nella quale entra in campo ancora più direttamente la competenza regionale”.