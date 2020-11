L'ipnotico video del volo degli stormi d'uccelli sull'Adda

Sono migliaia i piccoli volatili che in questi ultimi giorni hanno sorvolato la Lombardia tenendo grandi e piccini con il naso all’insù: un suggestivo spettacolo della natura che lascia increduli, quasi come se scene del genere si potessero vedere solo nei film. Sembrano essere storni, piccoli uccelli insettivori già noti agli occhi degli abitanti di queste zone.

GUARDA IL VIDEO:

Stormi in volo sull’Adda

Da Prima Treviglio

Quello della migrazione è un fenomeno ciclico – eppure anche alcuni tra i più anziani, questa volta, hanno ammesso di non averne mai visti così tanti. Forse complice questo meteo anomalo, che anche a novembre ha fatto registrare temperature superiori ai 17°C, stormi numerosissimi hanno annerito sprazzi di cielo azzurro con le loro eleganti evoluzioni, come si vede in questo sensazionale video girato nella bergamasca, sull’Adda (nella zona tra Cassano, Fara e Canonica) da Emanuele Colombo.

Dopotutto, quest’anno, la natura ci ha abituato a spettacoli straordinari con animali e vegetazione che si sono ripresi i propri spazi, complice la pandemia e lo stop di molte attività.

