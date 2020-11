I banchi con le rotelle sono arrivati ora che la scuola è chiusa...

Che beffa per i licei. Sono finalmente arrivati i “famosi” banchi con le rotelle, peccato che le scuole sono chiuse. Succede a Mondovì, in Piemonte, ormai “zona rossa”, ma lo stesso amaro scherzo del destino è accaduto anche in Puglia e altre parti d’Italia.

Ai licei di Mondovì arrivano i banchi con le rotelle… ma ora c’è la Dad

Da Prima Cuneo

Esattamente quando è stato ufficialmente reintrodotta dall’ultimo Dpcm la Dad, didattica a distanza, per gli studenti delle scuole superiori, nella giornata di ieri, giovedì 5 novembre 2020, sono finalmente arrivati i banchi con le rotelle. Ad annunciarlo è stato il dirigente scolastico degli istituti di Mondovì, Bruno Gabetti, il quale, tramite un post sul suo profilo Facebook, ha mostrato le fotografie dei banchi:

“Sono finalmente arrivati i 218 ‘banchi a rotelle’ che avevamo ordinato quest’estate, dopo un lungo e meticoloso lavoro di misurazione di tutte le aule, finalizzato a garantire il distanziamento fisico previsto dall’algoritmo ministeriale. I nuovi banchi, più compatti, consentiranno di poter utilizzare anche le aule più piccole, finora non utilizzabili. Grazie di cuore al Sig. Rocco Guerra (responsabile sicurezza), all’ass. tecnico Sig. Matteo Danna, ai collaboratori scolastici e ai Sigg. Mattia Germone (Ass. “La Funicolare”) e Domenico Pizzi (Ass. “Amici di Piazza”) che hanno messo a disposizione gratuitamente il furgone per il trasporto dei banchi in Succursale. Grazie anche alla Sig.ra Domenica Chionetti, comandante dei Vigili Urbani, che ha egregiamente organizzato il servizio d’ordine per l’arrivo dei grandi camion a Piazza”.



