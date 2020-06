Frontale fra una Porsche e la Panda delle Poste: portalettere gravissima

Immagini impressionanti ci giungono dal Veneto dove ieri, giovedì 18 giugno 2020, una supercar è andata a scontrarsi frontalmente con un’utilitaria di servizio di Poste Italiane: è gravissima la postina 50enne alla guida della piccola Panda, sbalzata fuori dall’abitacolo per diversi metri, mentre ha riportato solo lievi ferite il conducente della Porsche.

Frontale fra Porsche e Panda

Da Prima Treviso

E’ successo a Montebelluna, in provincia di Treviso, attorno alle 17, in via Argine. Il motivo ancora non si sa: sarà la Polstrada a stabilire perché la Porsche e la Panda delle Poste si sono scontrate frontalmente. E’ successo in prossimità dell’incrocio fra una delle strade principali della città, via Feltrina Sud e la laterale via Argine: da accertare che la Panda stesse svoltando verso sinistra e che quindi non abbia dato la precedenza, anche se da verificare sarà anche la velocità con la quale procedeva la Porsche in quel momento.

Gravissima una postina

Nell’impatto, ha avuto la peggio la conducente della Panda del servizio postale. Sul posto per le prime cure il Suem 118 con Vigili del fuoco e Polizia stradale: la postina, sbalzata fuori dall’abitacolo per diversi metri, è stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata.

IL PUNTO DELLO SCONTRO: