E’ morta Maria Teresa Lavazza: cordoglio in tutto il Piemonte

Lutto nella famiglia Lavazza: si è spenta Maria Teresa, vedova di Emilio, in passato alla guida dell’azienda. Avrebbe compiuto 83 anni. Appassionata di bridge, era stata commissario tecnico della nazionale italiana. Con la squadra Lavazza aveva conquistato diversi titoli: fra questi, anche tre Olimpiadi come vicecapitano non giocatore. Era inoltre presidente per il Piemonte dell’Adisco, l’associazione delle donatrici di sangue e di cordone ombelicale.

La famiglia

Maria Teresa Lavazza lascia i figli Giuseppe, vicepresidente dell’azienda, e Francesca, board member.

Il messaggio del Presidente Alberto Cirio

È un giorno triste per il Piemonte. La nostra regione e l’Italia perdono una donna speciale, a cui dobbiamo molto. Perché quando una intera famiglia è così presente per il proprio territorio significa che sono le radici ad averglielo insegnato, fin da bambini. Mi torna in mente il giorno dell’autunno scorso in cui ho incontrato la signora Maria Teresa all’Ospedale Regina Margherita. Inauguravamo il nuovo reparto di Oncoematologia pediatrica, realizzato grazie al supporto dell’Associazione Adisco, di cui proprio lei era presidente. Solo uno dei tanti gesti d’amore per il nostro Piemonte. Come i 10 milioni di euro donati da Lavazza al nostro territorio nel pieno dell’emergenza per aiutarci ad affrontare la battaglia contro il Covid. Sono le donne e gli uomini a fare la differenza. Dalla famiglia Lavazza ci siamo sentiti abbracciati e sostenuti in tanti momenti difficili. Oggi invece è il Piemonte che desidera stringersi a Giuseppe, Francesca e alla loro famiglia. Con gratitudine e affetto.