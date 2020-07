Covid e migranti, i medici stroncano Cirio: "Scorretto e fuorviante fare due più due"

Dopo lo “sbarco” in Piemonte di 150 richiedenti asilo provenienti dalla Sicilia, a smentire il governatore del Piemonte in merito al rischio Covid legato ai migranti sono stati il presidente dell’Ordine dei medici Guido Giustetto e il professor Paolo Vineis (entrambi nell’Unità di crisi regionale), che fanno sapere che gli stranieri irregolari hanno un basso tasso di positività e che i cittadini piemontesi sono più pericolosi in termini di rischio di diffusione del virus.

Cirio smentito dagli esperti Covid

Da Prima Torino

Il presidente Cirio, nei giorni scorsi, aveva assunto una posizione di chiusura circa il tema migranti in arrivo in Piemonte. Secondo il governatore, infatti, l’accoglienza avrebbe messo a rischio la sicurezza sanitaria regionale, esponendo i cittadini a potenziali focolai di coronavirus giunti dall’esterno. Sulla questione sono intervenuti due esperti, chiamati anche a collaborare con la Regione durante l’emergenza sanitaria, che hanno sostanzialmente ridimensionato i reali rischi legati all’accoglienza, in antitesi con il governatore.

“Fuorviante e scorretto”

“Evocare il rischio di contagio da Covid per ridurre l’assegnazione di migranti al Piemonte è fuorviante e scorretto. Come medici, senza voler entrare nel merito di scelte politiche, ci piacerebbe vivere in una regione che conosce, e ha tra i suoi valori più forti, la solidarietà nei confronti delle persone fragili”. Così il presidente dell’Ordine dei Medici di Torino, Guido Giustetto spiegando che il tasso di positività al Covid tra i migranti è intorno all’1,5%. Sulla medesima linea anche Paolo Vineis, epidemiologo dell’Imperial College di Londra, chiamato come Giustetto a far parte dell’Unità di crisi regionale. Piemontesi più pericolosi Gli esperti pongono l’accento sul percorso di isolamento e controlli previsto per ogni migrante in arrivo in Italia. “All’arrivo a Torino sono nuovamente sottoposti a tampone e posti in isolamento fino a quando giunge il risultato del test sierologico” aggiungono. Perciò i migranti irregolari risultano essere fra le persone più controllate, a fronte di ciò, a livello clinico, forse – spiegano gli esperti – sono più pericolosi i piemontesi, che non hanno fatto né tampone, né sierologico. LEGGI ANCHE: Genitori chiudono bambino in macchina sotto il sole cocente e vanno a fare la spesa: salvato dai passanti NON PERDERTI ANCHE: Mamma ottantenne mostra orgogliosa ai poliziotti le piantine di luppolo del figlio: ma era marijuana TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Segue il navigatore e rimane incastrato con la sua Porsche