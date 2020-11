Basket, rinviati a gennaio tutti i campionati regionali in Piemonte

Basket, rinviati a gennaio tutti i campionati regionali.

Basket, rinviati tutti i campionati

Da Prima Settimo

L’emergenza Covid fa slittare i campionati regionali di basket in Piemonte. Tutto rimandato, per ora, a gennaio 2021, in attesa di capire se con il nuovo Dpcm che dovrebbe essere presentato a ore, saranno introdotte ulteriori restrizioni rispetto a quelle attualmente in vigore.

Nella serata di ieri, lunedì 2 novembre 2020, si è riunito a distanza il Consiglio regionale della Fip, al termine del quale, in un nota stampa, il presidente Gianpaolo Mastromarco, ha preannunciato le decisione prese.

Se ne riparla non prima di gennaio

Ecco il testo del Comunicato della Federazione regionale piemontese della Fip

“Vi informo che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FIP Piemonte, riunitosi nella serata di ieri, valutata l’attuale situazione epidemiologica in continua e preoccupante evoluzione, anche in considerazione dell’imminente pubblicazione del nuovo Dpcm, presumibilmente più restrittivo e preso atto della nota FIP del 29 ottobre, relativa al Dpcm 24 ottobre 2020, ha ritenuto necessario e doveroso posticipare l’inizio di tutti i campionati regionali a partire dal mese di gennaio 2021. Nel momento in cui sarà possibile riprogrammare la ripartenza dei campionati con date certe e condivise, sarà cura dell’Ufficio Gare richiedere alle Società la riconferma delle iscrizioni, al fine di predisporre i calendari di gioco”.