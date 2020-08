Green spettacolari tra il blu del cielo e del mare

Per gli amanti del golf, la Puglia offre alcuni dei green più belli della Penisola. Su tutti il San Domenico Golf posizionato vicino a Ostuni, tra le pendici della Valle d’Itria e il porto turistico di Savelletri. Non ha nulla da invidiare ai più noti links europei e si snoda tra dolci pendii, zigzagando tra ulivi centenari e scorci dell’antica città di Egnazia. Qui hanno gareggiato alcuni tra i più importanti campioni europei come Martin Kaymer o Rafa Cabrera Bello e ogni anno su questo percorso si svolgono gare di livello nazionale.

Non lontano da Ostuni è anche il Barialto Golf Club, immerso integralmente nel verde della macchia mediterranea a Casamassima (Ba). Il suo percorso si snoda per 6.000 metri tra palme, ulivi secolari e cinque laghi con canne e ninfee che sono diventati l’habitat ideale di aironi, folaghe e germani. Il percorso è nato nel 1997, frutto della collaborazione tra gli architetti Giorgio Ferraris e l’americano William W. Amick che scelse la “Bermuda Grass” come manto erboso per il campo da golf: l’erba giunse in Italia in container provenienti dalla Spagna e dagli Stati Uniti.

Più a sud è, invece, l’Acaya Golf Club, sicuramente tra i più suggestivi campi da golf presenti in Italia. Situato nel cuore del Salento, confina con la Riserva naturale Le Cesine, non lontano da Lecce. Il suo percorso si snoda tra 18 buche, alcune delle quali davvero spettacolari e con elementi caratteristici, come la cascata mozzafiato presente tra la buca 11 e la buca 12, che lo rendono unico nel suo genere. Realizzato dal famoso studio americano Hurdzan&Fry, il campo misura 6.192 metri e il par è fissato a 71, caratteristiche tecniche che lo rendono un percorso adatto sia a golfisti professionisti sia a dilettanti che si vogliono mettere alla prova. E’ un percorso fortemente caratterizzato dal vento, quasi fosse un links scozzese, per questo è molto apprezzato e frequentato da tanti giocatori del Nord Europa.

