Elezioni comunali 2022 Piemonte, i risultati: centrodestra ad Asti, centrosinistra avanti a Cuneo e Alessandria

Dopo il voto di domenica 12 giugno 2022, alle 14 di oggi, lunedì 13 giugno, lo spoglio delle schede. Numerosi i Comuni in Piemonte chiamati a eleggere il sindaco e il Consiglio comunale.

Elezioni comunali 2022: i risultati in provincia di Torino

In provincia di Torino 28 i Comuni al voto:

Angrogna (869 votanti) - Sindaco eletto: Giordan Gino (Lista Civica Rinascere Angrogna)

(869 votanti) - Sindaco eletto: (Lista Civica Rinascere Angrogna) Avigliana (10.726) - Sindaco eletto: Archinà Andrea (Lista Civica Avigliana Città Aperta)

(10.726) - Sindaco eletto: (Lista Civica Avigliana Città Aperta) Azeglio (1.010) - Sindaco eletto: Sirio Emiliano Pietro (Lista civica Azeglio)

(1.010) - Sindaco eletto: (Lista civica Azeglio) Bairo (669) - Sindaco eletto: Succio Claudio (Lista civica per Bairo)

(669) - Sindaco eletto: (Lista civica per Bairo) Balangero (2.656) - Sindaco Eletto Romeo Franco (Lista civica Insieme per Balangero)

(2.656) - Sindaco Eletto (Lista civica Insieme per Balangero) Casalborgone (1.550) - Sindaco eletto: Cavallero Francesco (Lista civica Insieme per Casalborgone)

(1.550) - Sindaco eletto: (Lista civica Insieme per Casalborgone) Caselle Torinese (11.277) - Sindaco eletto: Marsaglia Cagnola Giuseppe (Lista Civica Caselle nel Cuore)

(11.277) - Sindaco eletto: (Lista Civica Caselle nel Cuore) Cavagnolo (1.901) - Sindaco eletto: Gavazza Andrea (Lista Civica: Adesso! Cavagnolo)

(1.901) - Sindaco eletto: (Lista Civica: Adesso! Cavagnolo) Chivasso (21.734), il sindaco uscente Claudio Castello (Lista civica Chivasso Solidale, Partito Democratico, Lista Civica Liberamente per Chivasso) non ce l'ha fatta al primo turno, si andrà al ballottaggio contro Clara Marta , sostenuta da FdI, Forza Italia e Lega oltre a Amo Chivasso e le sue Frazioni e Per Chivasso. A 20 sezioni su 27 scrutinate è sostanziale pareggio: Castello 40,96% e Marta 40,56%.

(21.734), il sindaco uscente (Lista civica Chivasso Solidale, Partito Democratico, Lista Civica Liberamente per Chivasso) non ce l'ha fatta al primo turno, contro , sostenuta da FdI, Forza Italia e Lega oltre a Amo Chivasso e le sue Frazioni e Per Chivasso. A 20 sezioni su 27 scrutinate è sostanziale pareggio: Castello 40,96% e Marta 40,56%. Claviere (195)- Sindaco eletto Radogna Simona (Lista civica Pino)

(195)- Sindaco eletto (Lista civica Pino) Favria (4.145) - Sindaco eletto: Bellone Cappuccio Settimio Vittorio (Lista civica Vivere Favria)

(4.145) - Sindaco eletto: (Lista civica Vivere Favria) Fenestrelle (501) - Sindaco eletto Bouquet Michel (Essere Tradizione Pensando al Futuro)

(501) - Sindaco eletto (Essere Tradizione Pensando al Futuro) Germagnano (952) - Sindaco eletto: Mirella Mantini (Civicamente insieme per Germagnano)

(952) - Sindaco eletto: (Civicamente insieme per Germagnano) Grugliasco (31.421), il sindaco uscente era Roberto Montà (Lista civica Italia Civile Popolare, Partito Democratico, Lista Civica Gru On, Lista Civica Progetto Grugliasco), e vince ancora la coalizione di centrosinistra con Emanuele Gaito che batte Daniele Bernardi del centrodestra unito e il civico Mariano Turigliatto (a 28 / 34 sezioni le percentuali sono rispettivamente: 70,25, 13,37 e 13,28)

(31.421), il sindaco uscente era (Lista civica Italia Civile Popolare, Partito Democratico, Lista Civica Gru On, Lista Civica Progetto Grugliasco), e vince ancora la coalizione di centrosinistra con che batte Daniele Bernardi del centrodestra unito e il civico Mariano Turigliatto (a 28 / 34 sezioni le percentuali sono rispettivamente: 70,25, 13,37 e 13,28) La Loggia (7.328) - Sindaco eletto: Romano Domenico (Lista civica Si Amo La Loggia)

(7.328) - Sindaco eletto: (Lista civica Si Amo La Loggia) Lombriasco (876) - Sindaco eletto Ronco Daniele (Si Amo Lombriasco)

(876) - Sindaco eletto (Si Amo Lombriasco) Mappano (6.049), sindaco uscente Francesco Augusto Grassi (Lista civica Mappano in Comune) confermato con il 74.51% dei voti

(6.049), sindaco uscente (Lista civica Mappano in Comune) confermato con il 74.51% dei voti Marentino (1.136) - Sindaco eletto: Berardo Roberto (Lista civica Marentino nel Cuore)

(1.136) - Sindaco eletto: (Lista civica Marentino nel Cuore) Mombello di Torino (324) - Sindaco eletto: Picogna Luciana (Insieme per Mombello)

(324) - Sindaco eletto: (Insieme per Mombello) Orio Canavese (654) - Sindaco eletto: Ponzetti Sara (Lista civica Insieme per Orio)

(654) - Sindaco eletto: (Lista civica Insieme per Orio) Pavarolo (921) - Sindaco eletto: Martini Laura in Borca (Pavarolo Sei Tu)

(921) - Sindaco eletto: (Pavarolo Sei Tu) Rosta (4.066) - Sindaco eletto: Domenico Morabito (Lista civica Rosta Nel Cuore)

(4.066) - Sindaco eletto: (Lista civica Rosta Nel Cuore) San Benigno Canavese (4.742) - Sindaco eletto: Graffino Alberto (Lista Civica /Ci'.Vi.Co/)

(4.742) - Sindaco eletto: (Lista Civica /Ci'.Vi.Co/) San Maurizio Canavese (8.414) - Sindaco eletto: Picat Re Michelangelo (Lista civica Fonte Viva San Maurizio)

(8.414) - Sindaco eletto: (Lista civica Fonte Viva San Maurizio) Santena (8.600) - Sindaco eletto: Ghio Roberto (Lista civica Essere Santena)

(8.600) - Sindaco eletto: (Lista civica Essere Santena) Val della Torre (3.320) - Sindaco eletto: Tappero Carlo (Lista civica Nuove Idee in Comune)

(3.320) - Sindaco eletto: (Lista civica Nuove Idee in Comune) Valgioie (822) - Sindaco eletto: Grosso Claudio (Lista civica Valgioiesi per Valgioie)

(822) - Sindaco eletto: (Lista civica Valgioiesi per Valgioie) Vigone (4.947) - Sindaco eletto: Cerato Fabio (Lista civica Obiettivo Vigone)

Elezioni comunali 2022: i risultati in provincia di Biella

In provincia di Biella, conferma alla carica di primo cittadino anche nel comune di Vallanzengo dove lo spoglio dei voti ha ribadito il risultato di cinque anni fa: Michela Trabbia sarà ancora sindaco e guiderà il Comune fino al 2027. Alle urne ha raccolto praticamente un plebiscito con 105 voti su 113 votanti.

Sempre in provincia di Biella c'è un nuovo sindaco a Torrazzo: è Luigi Graziano, 55 anni, residente in paese, sposato e padre di due figli. La sua lista, “Insieme per Torrazzo”, ha preso più voti delle altre due, la lista “Civica, solidale, ambientalista, liberale”, guidata dal torinese Giorgio Borra, e la lista “Germoglio”, del candidato sindaco Marco Maffeo.

Elezioni comunali 2022: i risultati in provincia di Vercelli

Conferma come sindaco, ma in questo caso nel Vercellese, anche per Davide Gilardino e Martina Rinolfi.

Il primo guiderà ancora il Comune di Ronsecco, la seconda indosserà di nuovo la fascia tricolore a Ghislarengo.

Libero Farinelli è il nuovo sindaco di Saluggia. Farinelli, già vicesindaco nell'Amministrazione uscente, ha vinto di misura contro il suo avversario Claudio Relino della lista Progetto Nuova Saluggia.

A Borgosesia il nuovo sindaco è Fabrizio Bonaccio: il vicesindaco uscente ha raccolto con la sua lista “Borgosesia Oggi e domani” 2.057 preferenze, mentre Sara Costa, candidata per la lista “Sara Costa con Borgosesia” s'è fermata al 30,8%.

Elezioni comunali 2022: i risultati in provincia di Alessandria

Nel capoluogo, sarà ballottaggio fra il sindaco uscente Gianfranco Cuttica di Revigliasco (centrodestra) contro Giorgio Abonante del centrosinistra.

A Pomaro Monferrato è stato eletto (con l'89,07%) Fausto Capra sostenuto dalla lista "Campanile e Spighe). Secondo classificato Gian Paolo Lumi che si ferma all'8,74% e, infine, Massimo Doria con il 2,19%.

A Carezzano (Alessandria) è stato eletto (con il 55, 71%) al primo turno Franco Guernier con la sua lista civica Insieme per Carezzano. Lo sfidante Mario Alvigini si ferma al 44, 29%.

A Valmacca è stato eletto Piero Bovio con "Nuovo Progetto Valmacca".

Elezioni comunali 2022: i risultati in provincia di Cuneo

Ad Argentero (Cuneo) è stata eletta al primo turno Monica Ciaburro.

A Cravanzano eletto al primo turno Antonio Iovenio con l'86, 24% dei voti. Gli altri candidati: Luigi Porro (12,84%), Laura Lupica (0,92%).

A Brossasco eletto al primo turno con 502 voti, Paolo Amorisco, sostenuto dalla lista civica "Insieme per Brossasco".

A Rittana è stato eletto al primo turno Giacomo Doglio con il 76, 32%. Gli altri candidati: Simone Quaranta (21,05%), Rosetta Scuteri (2,63%).

Situazione incredibilmente in bilico nel capoluogo, dove non c'è partita fra Patrizia Manassero del centrosinistra contro Franco Civallero del centrodestra: l'unica variabile è se la prima vincerà o meno direttamente al primo turno (oscilla poco sotto e poco sopra il 50%), perché lo sfidante è lontano mille miglia al 2%.

Elezioni comunali 2022: i risultati in provincia di Novara

Nel Novarese sono già automaticamente eletti i sindaci nei Comuni in cui c'era un unico candidato e nei quali si è superato il quorum minimo del 40%.

A Biandrate è stato eletto Luciano Pigat, a Casalvolone Ezio Piantanida e a Cavaglio D'Agogna Enrica Tacca.

Sergio Bossi è stato riconfermato invece sindaco di Borgomanero. Bossi ha superato il 73% delle preferenze.

A Divignano Gianluca Bacchetta, il sindaco uscente, ha ottenuto il 37,59% dei voti mentre il suo ex vice sindaco, Luciano Carlana, ha vinto con il 62,41%.

Elezioni comunali 2022: i risultati nel VCO

Nel Comune più importante al voto, Omegna, il sindaco uscente Paolo Marchioni (centrodestra) ha vinto la tornata elettorale ma non ha preso voti sufficienti ad evitare il ballottaggio contro Alberto Soressi del centrosinistra.

I risultati anche a Formazza, Beura Cardezza, Druogno e Trarego Viggiona.

Elezioni comunali 2022: i risultati in provincia di Asti

Ben dieci i comuni astigiani interessati dalle elezioni amministrative: Capriglio, Castagnole Monferrato, Cerreto, Mombercelli, Montegrosso, Tonco, Valfenera, Vesime, Viale e Villanova.

Ma i riflettori erano tutti puntati sul capoluogo, dove ha vinto il centrodestra qui presentatosi unito con Maurizio Rasero. A 32 seggi scrutinati su 78, la percentuale di consensi certificata è del 54,7% contro il 38,6% del centrosinistra.

