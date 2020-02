Rassa: tre donne perse recuperate dai Vigili del Fuoco

Oggi, domenica 23 febbraio, poco dopo le 17, un squadra dei Vigili del Fuoco Varallo è intervenuta sopra Rassa in zona impervia fuori dal sentiero per recuperare 3 donne che si erano perse.

Le persone sono state localizzate dalla squadra SAF ed accompagnate, congiuntamente con il Soccorso Alpino fino al parcheggio da dove erano partite. L’intervento so è concluso poco dopo le ore 20.

