Asigliano, Festa di San Vittore: tutto è già pronto

La macchina organizzativa della Patronale di Asigliano entra “nell’ultimo miglio” con la definizione dei dettagli.

Come ogni anno la festa, durante la quale ci sarà la 587ª “Corsa dei Buoi” p er sciogliere il voto a San Vittore

apre la lunga carrellata di festeggiamenti nella Bassa vercellese e anche quest’anno sarà ricca di molte attrazioni.

Il programma vede l’ap ertura delle celebrazioni con la fiaccolata che si terrà giovedì 11 maggio alle 20,30 e che si

snoderà dalla chiesa di San Vittore sino alla chiesa parrocchiale con la recita della novena. Il giorno successivo

alle 19,30 verrà aperto il padiglione gastronomico e alle 20,45 ci sarà l’inaugurazione della Patronale con la banda

musicale Giovan Battista Viotti di Fontanetto Po.

Diverse attrazioni

Sono diverse le attrazioni che verranno proposte in questa patronale in diversi punti del paese e alle 22,15 ci sarà la

serata dei giovani con la Leva del 2005 allietata dalla musica di Radio Gran Paradiso “Discoteca mobile”. Sabato in occasione della

festa della mamma, dalle 8 alle 13 in piazza Vittorio Veneto la Lilt proporrà : “Un ’azalea per la vita”. Alle 12

ci sarà l’incanto dei buoi per la corsa e alle 18 la benedizione degli aurighi sul sagrato della Chiesa Parrocchiale.

Alle 19,30 si aprirà il padiglione gastronomico e alle 21,15 ci sarà la parata di trampolieri e performer denominato “Luci Itineranti”. Alle 22 salirà sul palco l’orchestra di Vanna Isaia. Domenica 14 maggio dalle 7 alle 9 la Lilt posizionerà nuovamente

il gazebo in piazza per la proposta di azalee e sempre alle 9 la Banda musicale di Fontanetto Po aprirà i festeggiamenti.

Dalle 10 alle 19 il circolo 360° proporrà prove gratuite di tennis e di padel. Alle 10 è previsto l’arrivo del carro del pane sul piazzale antistante il municipio, alle 10,30 la santa messa al compatrono Vittore e alle 11,30 si terrà la benedizione del pane

e la processione fino alla chiesa di San Vittore. Alle 12 partirà la corsa dei buoi e dalle 13 al polifunzionale partirà

il “Disnè dal dì dla festa”. Dal pomeriggio alla sera saranno diversi gli intrattenimenti. Alle 17,30 ci sarà la processione e l’incanto del cero votivo. Si prosegue alle 19,30 con lo stand gastronomico e dalle 22 l’orchestra spettacolo Anna Maria Allegretti.

Lunedì alle 7,30 verrà distribuito il pane benedetto e alle 11,30 verrà celebrata la messa per i defunti. Alle 19,30 si riapre il centro gastronomico e dalle 22 ci sarà la scuola di danza mai Accadamy con il Dj Vale. Martedì, ultimo giorno dei festeggiamenti, alle 20 partirà la corsa podistica dei “4 cantoni” e dalle 20,30 al padiglione gastronomico verrà proposta una grande grigliata

mista e con karaoke. Dalle 21 la scuola di primo grado di Asigliano presenterà una sfilata, uno spettacolo teatrale ed eseguirà brani musicali.